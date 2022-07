Kitzingen vor 36 Minuten

Kia-Fahrer fährt Toyota an und parkt sein Auto direkt daneben

Vermutlich beim Einparken auf dem Parkplatz "Am Schulhof", auf Höhe des Paul-Eber-Hauses in Kitzingen, touchierte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kias einen ordnungsgemäß abgestellten, orangenen Toyota. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 12 Uhr, bis Donnerstag, 18.10 Uhr, Am Schulhof.