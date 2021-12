Enheim vor 56 Minuten

Kettensägen aus Container gestohlen

Ein Diebstahl ereignete sich bereits in der Zeit vom 15. Oktober bis 1. Dezember in Enheim, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte entwendeten aus einem Container in der Nähe des Sportplatzes zwei Dolmar-Kettensägen. Der Beuteschaden der Sägen beläuft sich auf circa 850 Euro.