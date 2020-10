In Nacht auf Dienstag drang ein Unbekannter in eine Werkstatt/Scheune eines Spargelhofes ein. Dort entwendete er eine Kettensäge. Aufgrund von Videomaterial kann die Tatzeit laut Polizeibericht auf circa 2.30 Uhr festgelegt werden. Die Säge hatte eine Wert von rund 500 Euro. Die Auswertung des Videomaterials dauert noch an.