Münsterschwarzach vor 24 Minuten

Kerzen und Klagemauer gegen den Krieg

Voller Sorge angesichts des Krieges in der Ukraine schrieben die Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums am letzten Schultag vor den Faschingsferien ihre Gedanken und Gebete auf. Sie entzündeten Kerzen für die Opfer des Krieges und hefteten ihre Bitten an eine "Klagemauer". Die Bilder zeigen die Groteske unserer Zeit: Sie verbinden die Sehnsucht nach Freude, die in den Kostümen zum Ausdruck kommt, die Sorge vor Corona, die sich in den Gesichtsmasken zeigt, und jetzt auch noch die Kriegsangst, die in den Kerzen und Gebeten deutlich wird. So treffen Kostüme, Mund-Nasen-Schutz und Kerzenschein aufeinander – in einem Umfeld, in dem eigentlich gelernt werden soll. Manchmal wird Unterricht zur Nebensache.