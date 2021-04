Gaibach vor 3 Stunden

Gaibach: Kerzen aus katholischer Kirche gestohlen

Aus der inverschlossenen katholischen Kirche in Gaibach entwendete ein Unbekannter am Montag um 16.34 Uhr drei Kerzen. Hierbei wurde der Mann von der Videoüberwachung in der Kirche erfasst. Eine genaue Beschreibung des Täters ist derzeit nicht möglich. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 30 Euro.