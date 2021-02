Prichsenstadt vor 50 Minuten

Kernwege bald auch in Prichsenstadts Weinlagen

Das Kernwegenetzkonzept ist schon gut vier Jahre alt. Hinter diesem sperrigen Begriff steckt das Ziel, ein landwirtschaftliches Wegenetz innerhalb einer kommunalen Allianz zu erhalten oder auszubauen. Die Stadt Prichsenstadt ist als Mitglied der "Dorfschätze", einer Allianz aus neun Ortschaften, mit in dieses Kernwegenetzkonzept eingeflochten. Seit März 2020 existiert die von der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber vorgestellte Förderinitiative "Infrastruktur in Weinlagen". Sprich: ein Wegenetz für Weinberge, erklärte Bürgermeister René Schlehr in der jüngsten Ratssitzung. "Das ist eine Ergänzung zu unserem Konzept der Kernwege", so Schlehr auf Anfrage aus dem Ratsgremium.