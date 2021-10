Kitzingen vor 21 Minuten

Kennzeichen von Audi gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 9 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen eines grünen Audi, der in der Breslauer Straße in Kitzingen abgestellt war. Es entstand ein Beuteschaden von circa 25 Euro.