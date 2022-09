Es war eine Premiere: Im Herbst 2021 zeigte Kitzingen erstmals die Unicef-Bilder des Jahres als Schaufenstergalerie, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Eigentlich sollte es in diesem Jahr eine Fortsetzung geben, aber daraus wird nichts – "mangels Kapazität" im Rathaus, wie Herbert Müller von der Hauptverwaltung mitteilt. Das Personal kam, auch wegen Corona-Ausfällen in vielen Abteilungen, mit der Erledigung der Aufgaben nicht hinterher. Müller verspricht aber für 2023 wieder eine Unicef-Ausstellung in der Stadt. Dann soll es von September bis November wieder aufrüttelnde Bilder von Kindern aus der ganzen Welt zu sehen geben.