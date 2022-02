Wiesentheid vor 46 Minuten

Keine Umbenennung: Die Nikolaus-Fey-Straße wird bleiben

Der Wiesentheider Gemeinderat hat in seiner Sitzung beschlossen, auf eine Umbenennung der Nikolaus-Fey-Straße zu verzichten. Bei einer Gegenstimme legten die Räte fest, dass die nach dem umstrittenen Heimatdichter benannte Straße im Ortskern ihren Namen behalten soll. Der einst in Wiesentheid geborene Fey war zur Zeit des Dritten Reiches für die Nationalsozialisten nachweislich tätig. Nach ihm war auch die Grund- und Hauptschule in der Gemeinde benannt. Hier entschieden sich die zuständigen Organe dafür, dass der Name Feys in dem Kontext gestrichen wird.