Die Kirchenvorstände in mehreren Pfarreien des evangelischen Dekanats Castell haben beschlossen, dass ab sofort bis mindestens 10. Januar keine Präsenzgottesdienste mehr gefeiert werden. Das betrifft die Kirchengemeinden Abtswind, Altenschönbach, Bimbach, Brünnau, Castell, Prichsenstadt, Rüdenhausen und Wiesentheid.

Trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, einen Gottesdienst von zu Hause aus mitzufeiern: Aus der Casteller Kirche werden weiterhin Livestream-Gottesdienste übertragen, und zwar an allen Sonn- und Feiertagen außer Neujahr um 9.30 Uhr, an Heiligabend um 15.30 und 18.30 Uhr, an Silvester und Neujahr um 17 Uhr, zu finden auf YouTube unter Dekanat Castell. Auch auf den Internetseiten der einzelnen Kirchengemeinden finden sich Angebote für Andachten zu Hause, zum Nachlesen, Anhören oder Anschauen.