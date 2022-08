Kitzingen vor 22 Minuten

Keine Müllabfuhr an Mariä Himmelfahrt

Am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, findet im gesamten Landkreis Kitzingen keine Müllabfuhr statt. Für die restliche Woche gilt die Feiertagsregelung. Danach verschieben sich die Abfuhrtermine um einen Tag nach hinten, teilt das Landratsamt mit. Der Wertstoffhof in Kitzingen und das Landratsamt Kitzingen haben an Mariä Himmelfahrt zu den üblichen Zeiten geöffnet. Geschlossen dagegen bleibt das Kompostwerk im Klosterforst.