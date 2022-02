Münsterschwarzach vor 5 Minuten

Keine Macht den Drogen

Prävention bedeutet, durch gezielte Maßnahmen und Aktivitäten das Risiko von Drogenkonsum und damit verbundene körperliche wie psychische Schädigungen zu verringern. Seit Jahren gehört es in diesem Sinne am EGM zum Schulkonzept, Präventionsarbeit in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen zu verschiedenen Themen zu leisten. Für die 8. Jahrgangsstufe lautet das Thema Drogenprävention. Neben den entsprechenden Lehrplan- beziehungsweise Unterrichtsinhalten begleiten externe Referenten diese Arbeit, um mit ihrer Expertise zu unterstützen. So hatte das EGM eine Expertin, Frau Kriminaloberkommissarin Heike Ott von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Würzburg, zu einem digitalen Infoabend für Schüler der 8. Jahrgangsstufe und ihre Eltern eingeladen. Von Gründen für den Griff zum Rauschgift, den Erkennungszeichen von Phasen der Suchtentstehung sowie Abhängigkeitsmustern haben die Gäste erfahren. Auch statistische Informationen haben gezeigt, welche Drogen und welche Mengen an Drogen kriminalpolizeilich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Jugendlichen in der Region erfasst worden sind. Nicht zuletzt hat auch die polizeiliche bzw. juristische Sichtweise auf die Straftatbestände im Zusammenhang mit Drogenkonsum deutlich gezeigt, mit welchen Konsequenzen Drogenkonsum gedacht werden muss. Die Sachlichkeit und Anschaulichkeit der Ausführungen von Frau Ott sind ein wertvoller Beitrag für die ganze Schulfamilie.