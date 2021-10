Marktsteft vor 13 Minuten

Keine Luftfilter in der Grundschule: Jetzt wehren sich die Eltern in Marktsteft

In der Marktstefter Grundschule soll es keine Luftfilter geben. Die Eltern sind sauer und schreiben einen offenen Brief an die Räte im Schulverband. Errungen haben sie einen Teilerfolg.