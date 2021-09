Groß sind sie nicht, die Flächen, die vom Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Würzburg für den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen für Segnitz als geeignet angesehen werden. Ein kleines Stück nördlich des Dorfes und westlich der Staatsstraße und eine ebenfalls kleine Fläche oberhalb davon auf der Höhe.

Entsprechend fiel auch die Einschätzung von Bürgermeister Peter Matterne aus: "Unser Gemeindegebiet ist zu klein für großflächige Photovoltaik-Anlagen. Zudem störe ihn persönlich auch die Optik der Projekte und die Versiegelung der Böden. Was schnell den Widerspruch von Achim Volkamer auf den Plan rief: "Wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, dann muss der Strom irgendwoher kommen", sagte der Gemeinderat und Förster. Zudem werden die Äcker bei Photovoltaik nicht versiegelt. Am Ende gab es keinen Beschluss, der Bürgermeister wird dem Planungsausschuss schreiben, dass die Gemeinde kein Interesse daran habe, Flächen dafür frei zu geben.

"Unding, jemanden mit solcher Ausrüstung rauszuschicken"

So ganz sicher war sich die Ratsrunde nicht, ob für das Projekt Netzwerk jüdischer Friedhof Rödeslsee ein Grundsatzbeschluss zur Beteiligung gefasst wurde. Mit 4:3 Stimmen beschlossen die Rätinnen und Räte dann aber, einen Eigenanteil in Höhe von 1366 Euro zu übernehmen. Warum drei Rätinnen und Räte dagegen stimmten, wurde nicht klar.

Über 20 Jahre sind die Einsatzjacken der Segnitzer Feuerwehr nun alt: "Es ist ein Unding, heute jemanden mit einer solchen Ausrüstung rauszuschicken", sagte der Bürgermister ehe de Räte einstimmig die Beschaffung von neuer Einsatzkleidung, einer eigenen Motorsäge für die Wehr und eine Hochwasser/Schmutzwasserpumpe beschlossen.

Es hat Vorberatungen, es hat einen Ortstermin des Rates und es hat Einschätzungen des Landratsamtes gegeben. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, private Bebauung auf drei Grundstücken im Furtsand von zwei Bauwerbern zuzulassen. Dabei mussten die Grundstücke als Innenbereich eingestuft werden, was am Mittwochabend geschah. Nun muss auch ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden, nachdem die Bauwerber für die Erschließung der Grundstücke auf eigene Kosten sorgen, die Anlagen fallen dann an die Gemeinde.

Bürgerversammlung am 17. September

Noch gibt es keine Neuigkeiten zum geplanten Sandabbau durch die Firma LZR, so der Bürgermeister. Die Gemeinde wartet auf ein Angebot, um anschließend eine Entscheidung treffen zu können.

Am 17. September ist ab 18 Uhr die Bürgerversammlung geplant. Treffpunkt ist an der Linde mit anschließendem Rundgang durchs Dorf. Ab 19 Uhr will der Bürgermeister dann in einem Kurzvortrag informieren und anschließend das Gespräch mit den Bürgern suchen.