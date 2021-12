"Die Eheschließung ist ein Verwaltungsakt." Was Marktbreits Bürgermeister Herald Kopp da in der Gemeinschaftsversammlung der VG Marktbreit am Donnerstagabend in kargen Worten beschreibt, zieht Folgen nach sich. Auch wenn es heute Chic ist, eine standesamtliche Trauung kann nicht überall durchgeführt werden, der Ort braucht zumindest eine Widmung. Und die ist von der VG-Versammlung durchzuführen.

Mit Beschluss vom 18. Juni hatte der Stadtrat Marktbreit beschlossen, die Freifläche auf dem Wallochny-Hof zum Eheschließungsort zu widmen. Ein Beschluss, der von der VG-Versammlung bestätigt werden sollte, mit 15:5 Stimmen aber abgelehnt wurde. Eine ausführliche Begründung, warum eine solche Widmung kritisch zu sehen ist, gab ein Schreiben der Stadesamtsaufsicht des Landratsamts.

Problem: Hof keine öffentliche Fläche

Die größte Hürde liegt dabei wohl darin, dass es sich beim Wallochny-Hof um eine private Fläche handelt. Das unterscheidet den Ort grundsätzliche vom Landschaftssee oder der Gade in Seinsheim, beide als Eheschließungsort von der VG-Versammlung gewidmet, aber in Gemeindeeigentum. Laut Aufsicht müsse im Widmungsbeschluss konkret die Flurnummer und Abmessung bezeichnet sein, die Angabe "Freifläche am Wallochnyhof" reiche nicht aus.

Dazu sollen störende Witterungs- und Umwelteinflüsse ausgeschlossen werden, es müssten also Pavillons aufgestellt werden. Ganz wichtig: Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte muss auf jeden Fall für die Dauer der Trauung das Hausrecht haben und auch Platzverweise aussprechen können. Ein Umzug bei einem Witterungsumschwung in einen nahe gelegenen geschlossenen Raum ist nicht möglich, da dieser nicht gewidmet ist.

Beschränkung auf gemeindeeigene Flächen

Zwar müsse die Fläche nicht ausschließlich für Eheschließungen genutzt werden, doch dürfe deren Nutzung nicht "Vertragsbeziehungen zwischen den Eheschließenden und dem Wallochnyhof voraussetzen", es müsse sich also jeder dort trauen lassen können. Die Folge wäre ein Vertrag mit dem Flächeneigentümer, der unter anderem regelt, wann die Fläche frei ist, was sie kostet und dass eine Terminvergabe ausschließlich durch das Standesamt erfolgt.

Große Hürden also, die in der Versammlung mehrheitlich ebenso gesehen wurden. Zwar bescheinigten die Bürgermeister Thomas Reichert (Marktsteft), als auch Peter Matterne (Segnitz) dem Wallochny-Hof ein durchaus geeignetes Ambiente für eine Eheschließung. Doch sollten die Flächen dafür auf gemeindeeigene beschränkt bleiben. "Wir geben sonst etwas aus der Hand, was wir nicht mehr aufhalten können", so Matterne. Die Befürchtung insgesamt: Wenn standesamtliche Trauungen am Wallochny-Hof genehmigt würden, dann könnten ganz schnell auch andere Privat-Locations folgen.

Neubau der Verwaltung: Auftragsvergabe im Sommer

Vor der ablehnenden Abstimmung wies Kopp auf eine weitere Entwicklung hin: Da Paare häufiger auf kirchliche Trauungen verzichteten, verschiebe sich das Feierliche zunehmend auf den staatliche Akt, bei dem immer mehr der Showeffekt gefragt sei.

In der Sitzung gab Geschäftsstellenleiterin Kerstin Ebert noch einen kurzen Ausblick auf die weitere Entwicklung des geplanten Neubaus der Verwaltung. Seit dem Sommer habe es etliche Gespräche mit dem für das VGV-Verfahren zuständigen Büro, den Mitarbeitern und auch den Bürgermeistern gegeben. Daraus wurde ein mögliches Raumprogramm erstellt. Im Februar 2022 soll dann der Beschluss über die Wettbewerbsbedingungen gefasst werden, Ende März der Wettbewerb starten. Ende Juni dann die Sitzung des Preisgerichts und einen Monat später dann die Auftragsvergabe an den Architekten erfolgen.