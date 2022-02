Es gab doch noch nichts Neues zu dem mit Spannung erwarteten Thema Kläranlage in der Sitzung des Abtswinder Gemeinderates. Bürgermeister Jürgen Schulz hatte aktuelle Erkenntnisse zu dem lange erwarteten Gutachten für die Anlage angekündigt. Er nahm den Punkt kurzfristig von der Tagesordnung. Die Ergebnisse seien unvollständig, es gebe noch Unklarheiten, die abzuklären seien, so Schulz.

Etwas überraschend fiel dann das Ergebnis der Abstimmung beim nächsten Punkt aus. Dabei ging es um einen Beschluss zum Kostenschlüssel für das Hochwasserkonzept der Dorfschätze-Gemeinden. Die Räte votierten letztlich nach eingehender Diskussion knapp mit vier gegen drei Stimmen gegen den Kostenschlüssel. Das dürfte das gemeinsame Konzept, an dem die neun Gemeinden des Zusammenschlusses seit einigen Jahren im Verbund arbeiten, etwas bremsen.

Bürgermeister Schulz erläuterte, dass ein Fachbüro die Kosten berechnet hat, die für die jeweiligen Gemeinden anfielen. Für Abtswind wären das 131 000 Euro. Davon würden rund 65 Prozent als Zuschuss gewährt. Die Gemeinde Abtswind selbst muss auf ihrem Grund kaum nachbessern, weil hier bereits Mitte der 70er Jahre entsprechende Vorkehrungen in der Flur getroffen wurden, die sich auszahlten. Der Großteil der 131 000 Euro fiele als Beteiligung an den Kosten der anderen Kommunen an.

Das betrachteten einige der Gemeinderäte als kritisch. Tobias Fink fragte, ob sich der Anteil erhöhe, wenn weitere Gemeinden aussteigen. Dann müsse neu berechnet werden, so Bürgermeister Schulz. Man habe so viele Sachen in nächster Zeit vor, wie die Kläranlage oder die Erschließung von Gewerbeflächen, da solle man das Geld lieber dafür verwenden, meinte Gemeinderätin Katharina Baumann.

Auch Sebastian Fuchs zweifelte das Ganze mehrfach an. Die Zeche für andere zu zahlen, sehe er nicht ein. Bürgermeister Schulz gab zu bedenken, dass man in solchen Fällen solidarisch denken solle. "Da wird immer einer mehr, der andere weniger profitieren." Die Mehrheit lehnte schließlich den Kostenschlüssel zum Hochwasserkonzept ab. Damit erhöhen sich die Kosten der anderen Gemeinden.

Zustimmung fand im Rat der Bauantrag des TSV zum Bau eines Ballfangzaunes am Sportplatz. Ein 90 Meter langer und fünf Meter hoher Zaun wird am Hauptplatz, zum Ort hin, errichtet. Das Projekt wird über das Regionalbudget gefördert.