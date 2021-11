Escherndorf vor 1 Stunde

Kein Wasser in Escherndorf und Köhler am 9. November

Der Bauhof Volkach teilt mit, dass am Dienstag, 9. November, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr, in den beiden Ortsteilen Escherndorf und Köhler das Wasser abgestellt wird. Grund sind Reparaturarbeiten an der Wasserleitung. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten. Bei Fragen wendet man sich an den Bauhof Volkach, Tel.: (09381) 847860.