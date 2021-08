Kitzingen vor 59 Minuten

Kein Versicherungsschutz für Elektro-Tretroller

Am Montagabend wurden Polizeibeamte im fließenden Verkehr in der Egerländer Straße in Kitzingen auf einen sogenannten E-Scooter aufmerksam, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass tatsächlich kein Versicherungsschutz für den Tretroller mit Elektroantrieb besteht. Zudem wies der 20-jährige Fahrer aus Kitzingen körperliche Reaktionen auf, welche auf Drogenkonsum schließen ließen, berichtet die Polizei. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Den 20-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige sowie eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.