Um den Rückgang der Einwohnerzahlen in Prichsenstadt aufzuhalten und verstärkt Familien oder Alleinerziehende zum Kauf eines Baugrundstückes einen Anreiz zu verschaffen, sollte ein spezieller Familienbonus ins Leben gerufen werden. So lautete der Antrag von Werner Hillger im Stadtrat am Donnerstagabend. Zwischen 2400 und 4000 Euro, zwischen dem zweiten und fünften Kind, soll die Stadt entweder beim Kauf abrechnen oder dann zurückzahlen, wenn die Kinder nach dem Bezug des selbstgenutzten Hauses geboren werden. Für Kinder über 14 Jahren sollte kein Geld mehr gezahlt werden. Werde das Grundstück innerhalb von zehn Jahren verkauft oder das Haus vermietet, müsse der Bonus entweder ganz oder teilweise zurückgezahlt werden. Am Ende der Debatte stand ein klares 14:3-Nein des Stadtrates zum Antrag Hillgers.

Ob es diesen Anreiz "Familienbon" überhaupt bräuchte, um insbesondere junge Familien nach Prichsenstadt zu locken, bezweifelte Bürgermeister René Schlehr. "Wir haben eine sehr hohe Anfrage nach Bauplätzen, in Laub und Kirchschönbach sind die allermeisten Grundstücke entweder reserviert oder schon verkauft", so sein Argument. Auch sei die genannte Gegenfinanzierung nicht nachvollziehbar, zumal die Stadt angehalten sei, Baugrund nicht unter Wert zu verkaufen. "Außerdem ist das aus Sicht der Verwaltung ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz."

Anreize für Familien durch Infrastruktur schaffen

Unterstützung erhielt Schlehr unter anderem von Harald Rückert ("Wir müssen hier kostendeckend agieren") sowie Christoph Schmidt und Wolfgang Brosche. Beide bezweifelten, dass ein Betrag von 2400 Euro tatsächlich ausschlaggebend für einen Kauf sei. Und Anreize für Familien, so der Bürgermeister weiter, "schaffen wir durch unsere Infrastruktur, wie etwa dem Haus für Kinder". Ein weiteres Plus sah Schlehr in den günstigen Preisen für Baugrund. "Die Leute fragen am Telefon zweimal ungläubig nach, ob der erschlossene Baugrund in Laub wirklich nur 78 Euro pro Quadratmeter kosten würde."

Dass die Einwohnerzahl rückläufig ist, wie Hillger mit Zahlen des statistischen Landesamtes seinen Antrag unterfüttert hatte, und die Stadt dagegen etwas zu unternehmen hat, stellte im Rat niemand in Frage. Genau deshalb wird der Rat auch in Punkto Innenverdichtung ein Augenmerk auf Förderung legen, so Schlehr. Das befand auch Fabian Uhl, ein großer Verfechter von Baugrund. "Wir brauchen ihn zwar, können uns aber nicht ewig erweitern. Es sollte etwas für die Innenortverdichtung gemacht werden." Wie die aussehen soll, wird den Rat in einer ganzen Reihe zukünftiger Sitzungen noch reichlich beschäftigen.