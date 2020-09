Wiesentheid vor 16 Minuten

Kecke Kunst zur Kirchweih

Das Duo Sandrose mit Julia Rosenberger an der Harfe und Ralph Stövesand (Gitarre, Singende Säge) präsentieren gemeinsam mit Schauspieler Rainer Appel am Samstag, 26. September, ab 19.30 Uhr im Schafstall in Wiesentheid ein eigens für die Kirchweih gestaltetes, kurzweiliges Programm. Lazut Pressemitteilung mit Geschichten, Anekdoten und Gedichten. Diese sind eingebettet in außergewöhnliche Klänge - von witzig bis stimmungsvoll, von Klassik bis Weltmusik. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.