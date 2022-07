Bei der derzeitigen Hitze und Trockenheit kaum zu glauben, aber wahr: Ein Starkregen beschäftigte den Abtswinder Gemeinderat. Am 30. Juni waren in Abtswind innerhalb von nur einer Stunde über 50 Liter Regen gefallen, am Weingut Behringer sogar 70 Liter. Das habe in einigen Anwesen im Ort zu Problemen geführt. In manchen Kellern sei das Wasser einige Zentimeter hoch gestanden.

In der Sitzung sprach Ratsmitglied Maximilian Fuchs den Starkregen an und wollte wissen, ob ein Grund für die Probleme auch die gemeindlichen Kanälen waren. Fuchs bat darum, dass die Kanäle an den betroffenen Stellen möglichst bald geprüft werden, um zu sehen, ob sie an manchen Stellen zugesetzt seien. Bürgermeister Jürgen Schulz sicherte zu, dass die Einlaufschächte und auch weiteres kontrolliert werde. Er erläuterte, dass die Probleme in einigen Anwesen vor allem im Bereich der Greuther Straße, am Ortseingang vom Nachbarort aufgetreten seien. Dort standen manche Keller unter Wasser, so Schulz.

Gräben und Kanäle konnten die Wassermassen nicht fassen

Die Niederschläge in der Menge und in dem kurzen Zeitraum konnten nicht von den Gräben und Kanälen aufgenommen werden. Mancher Hausbesitzer dort habe keine Rückstauklappe eingebaut oder die Klappen hätten zum Teil wegen des starken Niederschlags erst verzögert reagiert.

Um solche Probleme in der Greuther Straße besser in den Griff zu bekommen, müssten laut Bürgermeister größere Kanalrohre eingebaut werden. Diese müssten jedoch die Anwohnerinnen und Anwohner bezahlen.

In der Sitzung wurde zudem beschlossen, dass die Mehrzahl der Dorflampen, wie auch die Beleuchtung der Kirche demnächst um 23 Uhr ausgehen. Das ist eine Stunde früher, als bisher. Damit wolle man Energie sparen, hieß es. Straßenkreuzungen bleiben die ganze Nacht erhellt.

"Voll zufrieden" mit der bisherigen Badesaison

Außerdem informierte Bürgermeister Schulz über einige Zuwendungen, die die Gemeinde zuletzt bekommen habe. Insgesamt gingen fast 18.000 Euro ein. Darunter sind allein 15.500 Euro, die für das Schwimmbad gespendet wurden. Dort wurden die Duschen durch die IAS saniert, dazu wurde eine neue große Uhr angeschafft.

Zum Thema Badesaison im gemeindlichen Schwimmbad meinte Bürgermeister Schulz, dass man momentan "voll zufrieden" mit dem Zuspruch sei. An den Wochenenden seien mehrmals über 600 Menschen im Bad gewesen, an Wochentagen habe man derzeit 250 bis 350 Badegäste.