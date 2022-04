Kitzingen vor 1 Stunde

Katzen bevölkern das Bürgercafé

"Katzen in allen Formen und Farben" lautet das Motto der aktuellen Ausstellung im Bürgercafé des Kitzinger Stadtteilzentrums in der Siedlung (STZ). Hier stellt die Kitzinger Künstlergruppe „Die Freitagsmaler“ ihre kunterbunten Bilder noch bis Donnerstag, 30. Juni, aus. Zu sehen sind die Werke nach Vereinbarung unter Tel.: (09321) 38231120 oder per E-Mail an: sebastian.restetzki@stadt-kitzingen.de