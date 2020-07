Euerfeld vor 1 Stunde

Katholische Landvolkbewegung lädt zur Wort-Gottes-Feier

Der Arbeitskreis "Glaub mal!" der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Diözese Würzburg lädt am Sonntag 19. Juli, um 18 Uhr an die Bruder-Klaus-Kapelle in Euerfeld bei Dettelbach zu einer Wort-Gottes-Feier ein. Jeder Gottesdienstbesucher soll seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Masken können am Platz abgelegt werden. Bei schlechtem Wetter entfällt der Gottesdienst. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 15. Juli, ist notwendig. Weitere Information und Anmeldung bei: Katholische Landvolkbewegung Würzburg, Ottostraße 1, 97070 Würzburg, Tel.: (0931) 38663721, E-Mail: klb@bistum-wuerzburg.de