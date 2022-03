Biebelried vor 53 Minuten

Katalysator aus geparktem Auto gestohlen: Wagen stand am Pendlerparkplatz

Unbekannte flexten den Katalysator eines blauen Ford Mondeos ab und nahmen in mit. Das Auto parkte in der Zeit von Sonntag, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße 22 zwischen Biebelried und der Auffahrt zur A3. Laut Polizei entstand ein Schaden von 500 Euro, der Beuteschaden beträgt rund 200 Euro.