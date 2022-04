Kitzingen vor 30 Minuten

Kasper und das Rumpelstilzchen

Der Puppenpalast gastiert am Montag, 11. April, um 16 Uhr im Dekanatszentrum in Kitzingen. Es wird das Märchen Rumpelstilzchen gespielt, aufgeführt mit nostalgischen, von Hand gefertigten Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen und mit lebhaften Kulissen in Szene gesetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor. Rabe Carlos und das Krokodil sind ebenfalls mit dabei. Das Märchen wird in fünf Akten gezeigt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Spieldauer etwa eine Stunde. Karten zu 9,50 Euro an der Tageskasse.