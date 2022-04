Iphofen vor 9 Minuten

Kartenvorverkauf für Haydns „Schöpfung“ startet

Der Projektchor Iphofen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin (KMD) Christel Hüttner freut sich auf das Konzert am 7. Mai. Christel Hüttner, frühere Kantorin im evangelischen Dekanat Kitzingen, wird am 7. Mai um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Veit in Iphofen mit professionellen Musikern und einem überregionalen Projektchor das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn aufführen. Das Werk wird derzeit in mehreren Probenphasen erarbeitet.