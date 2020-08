Karnevalsverein Nordheim zieht Bilanz

"Schön, dass Ihr in diesem sonderbaren Jahr zu uns und somit zu eurem Verein gekommen seid." Mit diesen Worten begrüßte der stellvertretende Vorsitzende des Karnevalsvereins Weingenießerclub Nordheim, Jürgen Förster, Versammlungsteilnehmer in der Hauptversammlung. Trotz der anhaltenden Pandemie war es laut Förster wichtig, zum jetzigen Zeitpunkt die Generalversammlung abzuhalten. Die Vereine hatten es in den vergangenen Jahren durch die teilweise gesellschaftliche Gleichgültigkeit schwer zu bestehen und weiter zu leben. Durch das Corona-Virus und die dadurch notwendigen Maßnahmen wurde es für das Vereinsleben noch schwerer, berichtete Förster.

Seiner Aussage zufolge verliert man den Kontakt zu den Vereinskollegen und dadurch schwindet auch das Interesse an den Vereinen und deren Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft und unseren Verein wollen wir nicht einschlafen lassen, betonte Förster, und fügte hinzu: "Der Verein lebt, blüht und gedeiht nur durch die Mitglieder".

Verantwortung übernehmen

Erfreulich sei, dass der Weingenießerclub motivierte, ehrgeizige und fleißige Mitglieder habe. Leider hat sich der Kreis der freiwilligen Helfer verkleinert, was Förster zu der Aussage bewegte: "Es ist nicht alles Gold was glänzt." Daher richtete er auch mahnende Worte an die Mitglieder: "Übernehmt Teilverantwortung, nur so ist es unserem Verein möglich, zu überleben."