Großlangheim vor 1 Stunde

Kaputte Motorhaube und eine Fahrt ohne Helm in Großlangheim

In der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, wurde am Schloßhof in Großlangheim in einer Einfahrt ein brauner Skoda Octavia beschädigt. Durch eine bislang unbekannte Person wurde eine Flasche geworfen, die Windschutzscheibe und die Motorhaube in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro.