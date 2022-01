Iphofen vor 25 Minuten

Kapellenscheiben eingeworfen

Bereits in der Zeit vom 2. Januar, 10.30 Uhr, bis 10. Januar, 10.50 Uhr, kam es in Iphofen an der Kapelle gegenüber des Parkplatzes Bildeiche an der Kreisstraße 19 zu einer Sachbeschädigung, wie die Polizei mitteilt. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Fensterscheiben der Kapelle ein und warf die Dekoration im Gebäudeinneren auf den Boden. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.