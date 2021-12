Dettelbach vor 41 Minuten

Kapelle erstrahlt in festlichem Glanz

In der Coronazeit dient die Hauskapelle St. Georg in der Senioreneinrichtung Horn'sches Spital in Dettelbach als Begegnungsraum zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Besuchern. So soll in den Weihnachtstagen 2021 der festlich geschmückte Kirchenraum zu einem stimmungsvollen Miteinander unter dem Christbaum beitragen. Liebevoll schmückten Erna Schmitt von der Einrichtung, Altenheimseelsorger Lorenz Kleinschnitz, Irene Stockmann und Arthur Hart den Kirchenraum als Weihnachtsgeschenk für Bewohnerinnen und Bewohner, Besucher und Mitarbeiter