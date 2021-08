Kitzingen vor 47 Minuten

Kamishibai auf dem Kreisacker

Eine Premiere gab es auf dem Kreisacker am Gartenschaugelände für interessierte kleine Zuhörer: im Rahmen der Aktionswochen „Glorreichen 17“ wurde das Kinderbuch „Fritzi und Lulu – Der Müll muss weg“ als japanisches Erzähltheater, ein sogenanntes Kamishibai, gezeigt. Das in Kooperation mit der Kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen entstandene Kamishibai zum Thema Vermüllung wurde von den beiden Würzburgerinnen Claudia Görde und Birgit Six geschrieben und liebevoll illustriert. Ziel ist, dass nach und nach jeder Kindergarten im Landkreis ein kostenfreies Exemplar des japanischen Erzähltheaters bekommt. Die beiden Autorinnen sind inzwischen auch offizielle Bildungspartnerinnen der Kommunalen Abfallwirtschaft und veranstalten Aktionen in Kindergärten und Schulen im Landkreis. Nähere Informationen gibt es unter mail@fritzundlulu.de