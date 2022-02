Zu einem Kaminbrand wurde die Volkacher Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr auf den Gänseplatz nach Volkach gerufen. Doch bereits die Anfahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich schwierig, wie die Feuerwehr mitteilt. Zugeparkte Kreuzungsbereiche und Falschparker forderten von den Maschinisten aufwendige und vor allem zeitkostende Rangiermanöver.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen 40 Zentimeter hohe Flammen aus dem Kamin. Während der Angriffstrupp unter Atemschutz in das Gebäude vordrang, wurde parallel die Teleskoprettungsbühne in Stellung gebracht. Da bei einem Kaminbrand sehr hohe Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius entstehen, könne sich der Kamin so stark aufheizen, dass sich zum Beispiel Möbel und Inventar entzünden, die sich an der Kaminaußenwand befinden. Auch Risse im Kamin können auftreten, die so groß sind, dass Funken oder Flammen austreten.

Der gesamte Verlauf des Kamins innerhalb des Gebäudes wurde deshalb von Feuerwehrleuten engmaschig mit einer Wärmebildkamera überwacht. Ein weiterer Trupp räumte die brennenden Rußteile aus dem Kamin und brachte diese mit einer Schuttmulde ins Freie, wo sie gelöscht wurden.

Grundsätzlich werden Kaminbrände in der Regel nicht gelöscht, teilt die Feuerwehr weiter mit, sondern kontrolliert ausgebrannt. Folglich dauerte der Einsatz gut drei Stunden. Nach dem Ausbrennen reinigte ein Kaminkehrer den Schornstein gründlich.

Im Gebäude hatte sich zwischenzeitlich Brandrauch angesammelt, der gezielt mit einem Hochleistungslüfter herausgeblasen wurde. Außerdem entfernte ein Feuerwehrmann – ausgestattet mit einem Klettergurt – sicherheitshalber einen Teil der Ziegel auf dem Dach, die sich um den Kamin herum befanden. Wegen der gefährlichen Arbeiten am Dach und im Gebäude wurde zeitweise ein Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort bereitgehalten. Die Volkacher Feuerwehr war insgesamt mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.

Wenn sich ein Feuer unbemerkt im Dachstuhl oder in den Zwischendecken ausbreite, könne das gerade in verwinkelten und engen Bebauungen wie in der Volkacher Altstadt verheerende Auswirkungen haben. Deshalb möchte die Feuerwehr noch einmal dafür sensibilisieren, dass Kreuzungsbereiche zwingend fünf Meter freigehalten werden müssen. Anders ist ein Durchkommen für die großen Einsatzfahrzeuge kaum möglich, wie es abschließend heißt.