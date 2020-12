Buchbrunn vor 1 Stunde

Kalender: Kirche und Dorf aus ganz neuen Perspektiven

Ein schönes Weihnachtsgeschenk ist laut einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde Buchbrunn der "ewig-gültige Fotokalender zur St. Maria Magdalena Kirche Buchbrunn". In Teamwork haben Jonas Schneider (Kirchenvorsteher und Hobbyfotograf) und Marius Schneider (Profi an der Kamera und Drohne des M-Studios) ihre Heimatkirche in den Blick genommen. So sei ein Monatskalender (im Din A3-Format) entstanden, der Kirche und Dorf aus ganz neuen, unvergleichlichen Perspektiven zeigt. Der Erlös kommt der Kirchenrenovierung der evangelischen Kirche zugute.