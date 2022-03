Kitzingen vor 45 Minuten

Kaiserliches Drama im Papiertheater

Das Papiertheater in Kitzingen in der Grabkirchgasse 4 wartet am Samstag, 19. März, um 17 Uhr mit dem Drama „Nur das Hauchen des Windes“ auf die Besucherinnen und Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung des Theaters. Gabriele Brunsch lässt die Geschichte von Michiko Shoda, einer bürgerlichen jungen Frau, und die Ereignisse vor und nach deren Hochzeit mit dem Prinzen Akihito am japanischen Kaiserhof auf ihrer Miniaturbühne lebendig werden. Weitere Termine sind der 20., 26. und 27. März sowie 2. und 3. April, jeweils um 17 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Eine Reservierung ist unter Tel.: (09332) 8692 oder im Internet unter www.papiertheater-kitzingen.de möglich.