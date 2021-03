Westheim vor 2 Stunden

Kadaver von Lämmern an einem Flurweg unerlaubt entsorgt

Eine Müllablagerung im Ortsteil von Westheim wurde der Polizei am Dienstagmorgen mitgeteilt. An einem Flurweg zur Kreisstraße 22 wurden demnach diverse Plastik- beziehungsweise Papiersäcke abgelegt. In den Säcken befanden sich sechs tote Lämmer. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.