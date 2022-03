Dettelbach vor 1 Stunde

Kabel von Baukran gestohlen

Eine unbekannte Person hat sich in der Zeit vom 17. März, 14 Uhr, bis 23. März, 11 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einer mit einem Bauzaun gesicherten Baustelle im Sandäcker in Dettelbach verschafft. Dort durchtrennte er oder sie ein am Baukran fest angeschlossenes Kabel und entwendete dieses. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.