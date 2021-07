Segnitz vor 48 Minuten

Kabel aus Boot herausgerissen

In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, kam es in der Mainstraße in Segnitz an der Mainanlegestelle zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang Unbekannter zerstörte jeweils an einem Boot einen Schraubkarabiner und riss am anderen Boot elektrische Kabel heraus. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.