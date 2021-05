Mainbernheim vor 19 Minuten

Kabarett in der Mehrzweckhalle

"Geh zu, bleib da" – unter diesem Titel lädt der TSV Mainbernheim am Samstag, 18. September, zu einem Kabarettabend in die Mehrzweckhalle ein. Ab 20 Uhr präsentiert Wolfgang Krebs sein aktuelles Programm und schlüpft dabei wie gewohnt in zahlreiche Rollen: bekannte und unbekannte – doch alle mit dem Ziel, seinen Zuschauern die Lachtränen in die Augen zu treiben, heißt es in der Einladung. Karten gibt es ab sofort bei Lebensmittel-Fuchs, Herrnstraße 22, in der Buchhandlung Schöningh in Kitzingen sowie zum Selbstausdruck über www.ADticket.de oder www.reservix.de