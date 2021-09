Die Stadtbibliothek Dettelbach hat nach einjähriger Pause wieder für alle Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse einen Sommerferien-Leseclub angeboten. Rund fünfzig Kinder folgten der Einladung zur Abschlussfeier mit dem Detektiv Alexander Schrumpf.

Nach der Begrüßung durch die Bibliotheksleiterin Lea Bühler berichtete Schrumpf aus seinem faszinierenden Alltag als Detektiv. Er hat mittlerweile über 2000 Fälle gelöst, so erzählte er, doch nur zweimal kamen dabei Handschellen zum Einsatz. Auch erklärte er Fachbegriffe wie Observieren, Notwehr, Asservatentüte, Spurenfixierungsspray oder zivile Festnahme.

Er bezog die Kinder aktiv in seinen Vortrag mit ein. So ließ er sie verschiedene Spuren am Tatort sichern, zeigte ihnen, wie Handschellen funktionieren und erklärte, weshalb auch Daumenschellen manchmal hilfreich sein können. Auf Fragen hatte er stets eine Antwort parat und so waren die Kinder amüsiert und begeistert von seinem kurzweiligen Vortrag. Am Ende bekamen alle vom Profi-Detektiv einen Junior-Detektiv-Ausweis.

Im Anschluss wurde es nochmals richtig spannend, denn nun wurden die schönsten Clubhefte, die sogenannten Bullet Journale, prämiert. Die Schüler*innen zeigten dabei ihre ganze Kreativität, indem sie Bilder im Heft kunstvoll ausmalten und selbst Geschichten schrieben. Oder sie beteiligten sich als Team oder lasen in den Ferien bis zu 46 Bücher. Nachdem die kreativsten Kinder ihre Büchergutscheine erhalten hatten, wurden vom Detektiv noch für alle anwesenden Teilnehmer*innen am Leseclub die weiteren Preise gezogen, darunter weitere Büchergutscheine, Gutscheine für die Bambini-Kinderwelt, das Dettelbacher Eiscafé Galeria, und weitere interessante Preise. Als Erinnerung erhielten die Kinder ihre Bullet Journale zurück und dazu eine Urkunde.

Der Sommerferien-Leseclub ist eine bayernweite Aktion, an der sich alle öffentlichen Büchereien beteiligen können. Die Stadtbibliothek Dettelbach hat dieses Jahr zum zehnten Mal teilgenommen und konnte sich über reges Interesse bei den Kindern von sechs bis zwölf Jahren freuen. Insgesamt zählte die Stadtbibliothek 75 Clubmitglieder, die aus 204 neuen Kinderbüchern auswählen konnten. Jedes Mitglied sollte mindestens drei Bücher lesen und es sich im Bullet Journal abstempeln lassen. Preise gab es allerdings nur für die Kinder, die zur Abschlussveranstaltung kamen. Im Schnitt las jedes Kind acht Bücher. Für das Bibliotheksteam ist nach der positiven Resonanz auf den Abend und angesichts der großen Lesebegeisterung der Kinder klar, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Sommerferien-Leseclub angeboten werden soll.

Von: Helene Sauter, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Dettelbach