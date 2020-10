Volkach vor 1 Stunde

Junges Mädchen als Zeugin gesucht

Am Mittwoch um 16.45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Volkach zwischen dem Torbogen des Oberen Marktes und der Kellereigasse zu einem Vorfall, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Eine Frau konnte hier beobachten, wie der Fahrer eines weißen Ford-Focus mit Kitzinger Kennzeichen aus seinem Pkw heraus ein junges Mädchen, das zu Fuß unterwegs war, ansprach.