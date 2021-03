Kitzingen vor 39 Minuten

Junger Mann wehrt sich gegen Polizisten

Gegen 21 Uhr kontrollierte die Polizei am Samstag den Bleichwasen in Etwashausen. Dabei wurden laut Polizei mehrere Platzverweise gegen Jugendliche und junge Erwachsenen ausgesprochen, die sich nicht an die geltenden Corona-Beschränkungen hielten. Ein 23-Jähriger, der nicht mit einem Platzverweis einverstanden war, wollte den Beamten auch nicht seine Personalien geben.