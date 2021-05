Seit Samstagnachmittag wird der aus dem Raum Kitzingen stammende Evgeny Smorodinski vermisst. Er war in der Rhön an der Wasserkuppe (Landkreis Fulda, Hessen) verschwunden, als er vom Radom, der ehemaligen Radarkuppel, zu Fuß in den Wald in Richtung Abtsroda gelaufen ist. Trotz umfangreicher, polizeilicher Suchmaßnahmen sei der Junge bislang nicht gefunden worden, teilt die hessische Polizei mit.

Zwischenzeitlich gab es jedoch mehrere Hinweise und Zeugenaussagen, die den Schluss zulassen, dass sich der Junge nicht wie zunächst befürchtet in hilfloser Lage befindet oder verirrt hat. Vielmehr habe er sich vermutlich aus eigener Veranlassung und ohne sich bei seiner Gruppe abzumelden auf den Weg zurück nach Bayern gemacht, heißt es in dem Pressetext vom Pfingstmontag.

Die Polizei beschreibt den 17-Jährigen so: 1,70 m groß, schmächtige Gestalt, braune Haare bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarz-graue Wanderhose, graue Wanderschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln.

Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Jugendlichen bitte an die Polizeistation Hilders (Tel.:06681 - 96120) oder das Polizeipräsidium Osthessen (0661-1050).