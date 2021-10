Kitzingen vor 40 Minuten

Junge Union im Landkreis Kitzingen unter neuer Führung

Vier Jahre stand Sabrina Stemplowski als Kreisvorsitzende an der Spitze der Jungen Union im Landkreis Kitzingen. In diesen vier Jahren brachte sie sich rege ein, bezog zu vielen öffentlichen Diskussionen im Namen der JU Stellung und motivierte weitere junge Menschen, sich politisch zu engagieren. So sei es ihr auch gelungen, im März 2020 in den Kitzinger Stadtrat einzuziehen, wie es im Presseschreiben der JU heißt.