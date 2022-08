Münsterschwarzach aktualisiert vor 1 Stunde

Denkanstöße für die Bewahrung der Schöpfung

Der VR-Bank-Wettbewerb "jugend-creativ" brachte eine Reihe von Preisträgern hervor. Vordere Plätze erzielten Levi Dahlfeld, Katharina Riedmüller und Laura-Marie Eckoff vom Egbert-Gymnasium. In seiner Laudatio würdigte Kunsterzieher Matthias Held die eingereichten Werke der jungen Künstler und setzte sich mit dem Begriff der "Schönheit" auseinander: "Bei Kunst geht es ja meiner Meinung nach nie allein um das Endresultat, die Kunstwerke. Es geht auch um den Prozess des Schaffens. Ähnlich wie bei sportlichen Leistungen steckt das Ziel der Kunst auch in sich selbst. Interessanterweise stellen heute viele Athleten den Wert der Leistung höher als den des Sieges. Selbst wenn sie nicht gewonnen haben, zeigen sie sich über ihre Leistung erfreut. Manche Sportler gehen sogar noch weiter: Für sie bringt die reine Leistung – die im Training, außerhalb von Wettkampf und Sieg – die größte Freude. Kunst ist einerseits ein Spiel, andererseits ein Ausprobieren, auch gerade über das, was in der Welt nicht vorkommt. Und natürlich soll Kunst auch Denkanstöße geben. Mehr noch. In Kunst kann ein gesellschaftsveränderndes Momentum innewohnen", so Held, der damit zu den Schülerarbeiten überleitete. So solle das Werk mit dem Titel "Save the oceans" wachrütteln und uns zu einem demütigeren, schonenderen Umgang mit der Schöpfung anhalten.