Marktbreit vor 3 Stunden

Junge Frau sexuell belästigt

Am Montagmorgen, um 7.30 Uhr, sprach in Marktbreit ein bislang unbekannter männlicher Täter eine 19-jährge Frau am Bahnhofsplatz im Bereich der Fahrradständer an. Nach einem kurzen Gespräch griff der Mann in die offene Handtasche und nahm sich eine Cola-Flasche, aus welcher er auch trank. Danach fasste der Mann der Frau an Brust und Hintern, heißt es im Bericht der Polizei. Erst nach dem sie lautstark vernehmen ließ, das Vorgehen nicht zu wollen, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Gleise. Der Mann war circa 40 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, sprach mit Akzent, hatte kurze Haare und trug eine Rad-Hose mit einem Radtrikot.