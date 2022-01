Kitzingen aktualisiert vor 49 Minuten

Junge Frau am Arm festgehalten und leicht verletzt

Am Donnerstag zwischen 7.15 und 7.20 Uhr war eine 23-jährige Frau in der Kaiserstraße in Kitzingen als Fußgängerin auf dem Weg zur Arbeit. Unvermittelt griff sie ein auf dem Gehweg entgegenkommender, bislang unbekannter Mann am Arm und hielt sie fest. Die Frau riss sich los und stürzte dabei. Anschließend konnte sie in ein angrenzendes Wohnanwesen flüchten. Beim Sturz zog sich die Frau laut Polizeiangaben leichte Verletzungen zu.