Die Schülerin Vicktoria Schicker aus der 8. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid wurde Ende Oktober 2021 im Landeswettbewerb "Experimente antworten" mit dem Superpreis ausgezeichnet. Sie gehört zu 54 Preisträgerinnen und Preisträgern aus ganz Bayern, die im vergangenen Schuljahr trotz Pandemie an allen drei Runden des Wettbewerbes mit besonderer Ausdauer und Kreativität, sowie Forschergeist und herausragendem Erfolg teilgenommen haben. Bei 2300 eingereichten Arbeiten darf Besonderes gewürdigt werden und so nahm Vicktoria diesen Preis bereits zum 2. Mal entgegen. Wäre der Superpreis 2020 verliehen worden, wäre es sogar ihr 3. Mal gewesen. Die Schülerin kann sich dieses Jahr über ein Laborgeräte-Set der Firma Hedinger freuen, das ihr für weitere Experimente sicher gute Dienste leisten wird.

Pandemiebedingt war es in diesem Jahr leider nicht gestattet, die Preisverleihung wie üblich im Ehrensaal des Deutschen Museums zu veranstalten. Daher wurden die Superpreise an die Schulen verschickt. In einer digital abrufbaren Präsentation, die die beeindruckenden Leistungen, die Neugierde sowie die Begeisterung der Preisträgerinnen und Preisträger sichtbar macht, gibt es Grußworte vom Generaldirektor des Deutschen Museums Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, vom Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo und vom Geschäftsführer der Bayerischen Chemieverbände Dr. Markus Born.

Folgende Themen wurden letztes Schuljahr bearbeitet: In der ersten Runde "Es ist nicht alles Gold was glänzt" experimentierten die jungen Forscherinnen und Forscher mit Silber und konnten zeigen, wie man angelaufenes Silber wieder zum Glänzen bringt. In der zweiten Runde "Leo geht aufs Ei" ging es um Untersuchungen und den Bau von Ice-Packs. Was man mit Fäden und Schnüren alles anfangen kann, zeigten die kreativen Ergebnisse der letzten Runde "Kein gordischer Knoten!", bei denen unterschiedliche Knotentechniken zum Einsatz kamen.

Von: Ralf Förster (Koordinator für "Experimente antworten" am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)