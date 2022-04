Vor zwei Jahren wurde mit Marina Servatius erstmals eine Frau an die Spitze der Jugendvereinigung Sickershausen gewählt. Bei den jüngsten Wahlen bei der Jahreshauptversammlung bekam sie jetzt sogar noch eine Unterstützerin: Jacqueline Endres folgt als neue 2. Vorsitzende auf Sven Steinberger – und freut sich auf ihr Amt, wie sie den anwesenden Mitgliedern verkündete.

Für die Jugendvereinigung mit ihren aktuell 141 Mitgliedern ist 2022 ein besonderes Jahr, denn ihre Gründung liegt heuer am 26. April genau 40 Jahre zurück. Von den 23 Gründungsmitgliedern sind fünf noch im Verein. Kein Wunder also, dass Alfred Köhler, Friedrich Krauß, Helmut Krauß, Leonhard Rabenstein und Dieter Böhm an diesem Abend besondere Ehre zuteil werden sollte.

Die Jugendvereinigung hat sich von Anfang an zum Ziel gesetzt, Kultur und Tradition des Kitzinger Stadtteils zu pflegen. Eine der größten Aufgabe ist hierbei das Ausrichten der Kirchweih im Oktober. Aber auch das Stellen des Maibaums, die Errichtung des Zunftbaums am Ortseingang oder der Storchenbrunnen am Ortseingang gehen auf das Engagement des Vereins zurück, der Träger des Kuno-Meuschel-Preises ist und sich seit letztem Jahr auch e. V. nennen darf. Bei vielen Treffen und Ausflügen im Laufe eines Jahrs beweist die wachsende Mitgliederschar, dass die Jugendvereinigung Gemeinschaft und Tradition gesellig zu verbinden weiß.

Einheitliche Vereinskleidung geplant

Auch wenn es bedingt durch Corona in den vergangenen zwei Jahren weitaus ruhiger zuging als gewohnt, konnte Marina Servatius dennoch von einigen Aktivitäten berichten. Sie wies darauf hin, dass jeden ersten Freitag im Monat ein Jvgg-Stammtisch im Sportheim stattfindet. In Bezug auf Fasching sei geplant, künftig mit dem Faschingsverein Iphofen zusammenzuarbeiten. Nachdem im Winter Glühweintassen angeschafft wurden, leider jedoch noch nicht eingeweiht wurden, stünde außerdem die Anschaffung von einheitlicher Vereinskleidung im Raum.

Das Ergebnis der Wahlen: Kassierin bleibt Stefanie Heigl, neuer Schriftführer ist Florian Beer. Als Vergnügungswarte gehen weiter Natalie Kliem und Rouven Pfau an den Start, den Festausschuss besetzen Sven Steinberger und Thomas Beer. Als Hallenwart fungiert Kevin Klein, und Gerd Pfau, der seit 2007 Ehrenvorsitzender ist, sorgt weiterhin für den Internetauftritt.

Mehrmals am Abend kam das Thema „fehlende Helfer“ auf. Hier sei dringend mehr Engagement der Mitglieder gefragt. In Kürze steht die Maibaumaufstellung an. Dabei könne man mit gutem Beispiel vorangehen.

Weitere Ehrungen – teils in Abwesenheit – gingen an folgende Personen für langjährige Mitgliedschaft: für 40 Jahre: Gerd Pfau und Rainer Hutterer; 25 Jahre: Melanie Gringel, Silvia Kipke, Marianne Klein, Robert Uhl, Holger Gringel, Kerstin Löhr, Harald Steinberger, Michaela Steinberger, Andrea Hirsch, Elke Maag, Axel Backhaus, Edeltraud Köhler, Ernst Vogel und Irmgard Vogel; 20 Jahre: Carina Gringel, Anita Güntner, Haluk Sagol und Evi Erhardt.