Die Fraktion Bürgerblock hat sich zu einer Klausurtagung getroffen, um sich mit der zukünftigen Entwicklung des Marktes Wiesentheid zu beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgerblocks. Zunächst reagierte die Fraktion mit Unverständnis darauf, dass ein Bürgerentscheid bezüglich des Standorts für den neuen Kindergarten in die Wege geleitet werden soll.

Alle Gemeinderäte haben sich umfassend informiert und sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Vor- und Nachteile beider zur Verfügung stehenden Standorte wurden von jedem Ratsmitglied sorgfältig abgewogen. Die Stellungnahmen der Fachbehörden wurden berücksichtigt. Es bestand im Gemeinderat bislang Einigkeit darüber, dass der Neubau im Interesse der Kinder so schnell wie möglich verwirklicht werden soll. Durch einen Bürgerentscheid würde wertvolle Zeit verloren gehen, so der Bürgerblock.

Problematisch wird derzeit vom Bürgerblock auch die Tatsache gesehen, dass durch die Verlosung der Bauplätze im Baugebiet "Seeflur III" nunmehr keinerlei Bauplätze mehr durch den Markt Wiesentheid an Bauwerber zur Verfügung gestellt werden können. Es sei so schnell wie möglich zu klären, wo der Markt Wiesentheid Möglichkeiten schaffen kann, Bauland für Bauwillige ausweisen zu können. Es gelte zu handeln, da mit einer Baureife keinesfalls vor 2023 oder 2024 zu rechnen ist. Wiesentheider Bürger müssen die Möglichkeit erhalten, in ihrer Heimatgemeinde bauen zu können.

Flächenverbrauch vermeiden

Im Rahmen der Entwicklung neuer Baugebiete sei verstärkt auf die Vermeidung von Flächenverbrauch Rücksicht zu nehmen. Daher seien auch verstärkt Möglichkeiten für Mehrfamilienhäuser vorzusehen. Hier ist auch an die Nutzung von Baulücken oder eine Ortsabrundung zu denken.

Der Markt Wiesentheid hat sich auch um eine aktive Vermarktung von Gewerbeflächen Gedanken machen. Zukünftige Gewerbeflächen sollten östlich der B 286 in Richtung Abtswind ausgewiesen werden. Die geplante Entlastungsstraße müsse vorangetrieben werden. Die Planungen seien zu konkretisieren, damit es zu einer baldigen Umsetzung kommen könne.

Nach Auffassung des Bürgerblocks muss in den nächsten Jahren die Wasser- und Abwasserproblematik einen besonderen Schwerpunkt darstellen. Der Markt Abtswind und die Gemeinde Castell sollten sich zeitnah entscheiden, ob ein Anschluss an die Kläranlage in Wiesentheid gewünscht ist. Andernfalls muss der Markt Wiesentheid seine Planungen ohne die vorgenannten Gemeinden durchführen.

Standort für Bauhof wählen

Ferner ist so bald wie möglich eine Entscheidung über den Standort des Bauhofs anzustreben, da die derzeitigen räumlichen Verhältnisse unzureichend sind.

Der Bürgerblock vertritt die Auffassung, dass der Markt Wiesentheid das ehemalige Heim des Tennisclubs erwerben sollte und dort den offenen Jugendtreff installiert. Für das Grundstück spricht, dass hier Lärmbelästigungen für Anwohner vermieden werden und ausreichend Außenanlagen zur Verfügung stehen. Somit wäre auch die zukünftige Nutzung des Gebäudes geklärt.

Der Markt Wiesentheid solle prüfen, inwieweit auf gemeindlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Beim geplanten Neubau der Feuerwehrhäuser in Geesdorf und Reupelsdorf bietet sich dies bereits an.

Die bestehende Stellplatzverordnung der Gemeinde sollte angepasst werden. Die erforderliche Anzahl von Pkw-Stellplätzen sei von 1,5 auf zwei je Wohnung zu erhöhen, so der Bürgerblock.