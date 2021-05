Mit einem rabiaten jungen Mann hatte es die Kitzinger Polizei in der Nacht zu Samstag in Iphofen zu tun. Für den 17-Jährigen endete die Sache mit einer Einweisung in die Jugendklinik und einer Anzeige, für die beiden Polizeibeamten mit leichten Verletzungen.

Die Polizei war kurz nach Mitternacht von Zeugen gerufen worden. Statt wie gemeldet am Bahnhof traf die Streife gegen 0.30 Uhr am Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße auf den offensichtlich stark alkoholisierten Jugendlichen, der sich –wie die Polizei mitteilt –"sofort aggressiv gegenüber den Beamten" verhielt. Den Angaben zufolge spuckte, schlug und trat er um sich, dazu stieß er auch noch Beleidigungen aus.

Auch als "zufällig" die Eltern des 17-Jährigen eintrafen, ließ dieser sich nicht beruhigen. Vielmehr habe er seine Aggressionen auch gegen sie gerichtet. Die Polizisten nahmen ihn deshalb in Gewahrsam. Weil er sich mit Schlägen und Tritten heftig dagegen wehrte, wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 1,3 Promille. Daher wurde er in die Jugendklinik der Uni Würzburg gebracht. Nüchtern betrachtet, erwarten ihn nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Die verletzten Ordnungshüter blieben, wie es hieß, "weiterhin dienstfähig".